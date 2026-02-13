«Сама поёт под фанеру»: Лоза ответил на нападки Куртуковой в адрес Кадышевой
Юрий Лоза прокомментировал критику Кадышевой со стороны Татьяны Куртуковой
Народная артистка России Надежда Кадышева не обращает внимания на критику певицы Татьяны Куртуковой, которая упрекает её в использовании фонограммы. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза.
В беседе с «NEWS.ru» Лоза отметил, что главным для Кадышевой остаётся интерес публики к её выступлениям.
«Кадышевой плевать, что говорит Куртукова, пока к ней народ ходит на концерты, другой реакции быть не может. «Собака лает — ветер носит», — вот что должна сказать Кадышева», — подчеркнул Юрий.При этом певец усомнился, что сама Куртукова выступает исключительно вживую. Он напомнил, что фонограмму используют повсеместно. Музыкант добавил, что у Куртуковой всего один хит, а у Кадышевой большой репертуар.
«Люди на концерты Кадышевой идут за понтами: костюмчик одеть, кокошник и сфотографироваться. Сейчас модно ходить на Кадышеву. Какая им разница, как она поёт», — заявил Лоза.Ранее Юрий Лоза призвал отказаться от Дня всех влюбленных.