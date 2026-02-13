«Ничего не теряла»: Анастасия Волочкова призналась, когда впервые занялась сексом

13 февраля 2026, 17:51

Анастасия Волочкова заявила, что первый сексуальный опыт случился у неё в 19 лет

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в своём блоге ответила на вопросы подписчиков о личной жизни. Видео с откровениями Анастасия записала вместе со своим молодым человеком, 27-летним танцором Марчелом Абаби, с которым сейчас путешествует по Германии.





Один из поклонников поинтересовался, в каком возрасте у артистки произошёл первый сексуальный опыт.

«Послушайте, я ничего не теряла! Могу сказать, что первая любовь, романтические отношения и первая близость у меня случилась в возрасте 19 лет. Абсолютно осознанно. И это было прекрасно!» — рассказала экс-прима Большого театра.

«Вы уже лезете в мои трусики!.. Чем меньше трусики — тем лучше. Особенно на Мальдивах. Люблю загорать в мини-трусиках. А лучше вообще отсутствие этих трусиков», — подчеркнула балерина.