Суд вынес решение по иску к Филиппу Киркорову о сносе строений близ Москвы-реки
Красногорский городской суд отказал бизнесмену Глебу Рыськову в удовлетворении иска к певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Предприниматель требовал обязать артиста снести постройки на участке, расположенном в береговой полосе Москвы-реки. Бизнесмен подал иск к Киркорову в середине октября прошлого года. Он настаивал на аннулировании сделки по приобретению земли вдоль береговой линии площадью 4,2 тысячи квадратных метров.
По мнению заявителя, береговые полосы представляют собой национальное достояние и должны оставаться в общем доступе для отдыха граждан. Первое заседание по делу состоялось 23 января. Рыськов указывал, что, по его мнению, нахождение этого участка в частной собственности противоречит Водному кодексу, экологическому законодательству и позиции Верховного суда РФ.
Читайте также: