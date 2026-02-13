Суд вынес решение по иску к Филиппу Киркорову о сносе строений близ Москвы-реки

13 февраля 2026, 18:10

Красногорский суд отказал в иске к Филиппу Киркорову о сносе построек

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Красногорский городской суд отказал бизнесмену Глебу Рыськову в удовлетворении иска к певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.