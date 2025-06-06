«Будет красивый памятник в полный рост»: бывшая жена Паши Техника собрала деньги на мемориал

06 июня 2025, 21:42

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Ева Карицкая собрала достаточную сумму для установки памятника покойному экс-супругу Паше Технику. Женщина поблагодарила всех за материальную помощь.





Бывшая жена рэпера до последнего находилась рядом с ним, пытаясь спасти его жизнь в больнице в Таиланде. Однако сделать этого не удалось, и Техник скончался от септического шока. Прощание с легендой андеграундной музыки прошло в апреле в Лефортово, а похоронили его на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.



После смерти артиста Ева Карицкая продолжила активно заниматься различными вопросами, связанными с сохранением памяти о нём. Так, например, она собирала деньги на установку мемориала.



Экс-супруга Техника вышла на связь в личном блоге и показала увесистую стопку купюр. Она сообщила, что её удалось собрать достаточную сумму, и поблагодарила всех за помощь. Особую благодарность Ева выразила белорусскому треш-стримеру Мелстрою, который отправил пять миллионов рублей ещё на лечение музыканта.





«Для особо переживающих: деньги на памятник я везу свекрови. Часть денег мы, естественно, вывели, которые прислал Мелстрой. Часть ещё должна вывестись, но сумма на памятник уже есть, поэтому, дорогие мои, не переживайте. Памятник уже в принципе оплачен, залог внесли, всё готовится. И эти деньги я везу свекрови, которая будет подписывать документ о том, что вносится остаток. Будет у Паши красивый памятник в полный рост», – поделилась Карицкая.