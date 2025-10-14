Достижения.рф

На Филиппа Киркорова подал в суд охранник с концерта Ани Лорак

Филипп Киркоров стал ответчиком по иску о компенсации в два миллиона рублей
Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Охранник концерта Ани Лорак Александр Короткий подал иск на Филиппа Киркорова. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Мужчина требует с Киркорова два миллиона рублей и публичные извинения. По словам Короткого, инцидент произошёл, когда певец захотел провести своих знакомых за кулисы. Охранник попросил его подождать, но эта ситуация артиста не устроила, и он толкнул Александра в спину.

Короткий написал заявление в полицию. После этого дело направили в суд. Филипп предлагал решить вопрос без суда и выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей, но истец отказался. Он настаивает на двух миллионах и публичных извинениях.

Ранее суд о ремонте в квартире Филиппа Киркорова обернулся скандалом.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0