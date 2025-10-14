Филипп Киркоров заявил, что российские артисты не уступают мировым звёздам
Киркоров сравнил российский и зарубежный шоу-бизнес
Во время конкурса «Музыкастинг 8.0» от «Нового радио» певец Филипп Киркоров поделился мнением о том, как развивается отечественный шоу-бизнес по сравнению с зарубежным. Об этом сообщает Super.
Отвечая на вопрос журналистов о масштабности концертов таких звёзд, как Леди Гага и Дженнифер Лопес, артист подчеркнул, что российские исполнители ничуть не уступают своим западным коллегам.
«Многие наши артисты создают фантастические шоу», — заявил Киркоров.Он отметил, что выступления Димы Билана, Сергея Лазарева и Егора Крида по уровню и постановке могут соперничать с мировыми концертами.
Певец также рассказал, что собирается посетить концерт Мари Краймбрери, которая, по его словам, «репетирует день и ночь» ради впечатляющего шоу.
«Мы не уступаем. Мы идём на самом высоком уровне», — резюмировал Киркоров.