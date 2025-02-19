Отец Илона Маска заявил, что миллиардер сам виноват в смерти своего первенца

Отец Илона Маска Эррол заявил, что его сын сам виноват в смерти своего первенца, скончавшегося в возрасте 10 месяцев от синдрома внезапной детской смерти. Маск-старший обвинил Илона в том, что он не уделял внимания ребёнку, которым занимались только няни.