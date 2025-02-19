Отец Илона Маска заявил, что миллиардер сам виноват в смерти своего первенца

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Отец Илона Маска Эррол заявил, что его сын сам виноват в смерти своего первенца, скончавшегося в возрасте 10 месяцев от синдрома внезапной детской смерти. Маск-старший обвинил Илона в том, что он не уделял внимания ребёнку, которым занимались только няни.
«Первый ребёнок слишком много времени проводил с нянями и умер на попечении няни. Илон убьёт меня за эти слова, но я думаю, что это именно так, и это никуда не годится. Они были слишком богаты, у них было слишком много нянь», – заявил Эррол Маск в беседе с изданием Wide Awake.Также отец миллиардера заявил, что у его сына и его первой супруги Джастин Уилсон на момент развода было в общей сложности 12 нянь, которые воспитывали их шестерых детей.
Всего у Маска 13 детей. Шестеро родились в его первом браке с Джастин Уилсон, трое от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис и ещё трое – от певицы Граймс. О рождении 13-го ребёнка на днях сообщила американская детская писательница Эшли Сент-Клер. Маск пока не комментировал появление наследника.
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Анастасия Чинкова