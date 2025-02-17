Илон Маск стал отцом в 13-ый раз, но отказывается это признавать: кто мать ребёнка и что она требует от бизнесмена?

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Американская писательница Эшли Сент-Клэр призвала миллиардера Илона Маска публично признать их общего ребёнка, которого, как утверждает женщина, она родила от предпринимателя пять месяцев назад.
В минувшую пятницу Сент-Клэр, не дожидаясь официального подтверждения от Маска, рассказала всему миру о рождении 13-го ребёнка Маска.
Также отмечается, что Маск не общается с предполагаемой матерью своего 13-го ребёнка. С ней связывается только его команда.
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«Эшли и Илон в частном порядке некоторое время работали над созданием соглашения о воспитании их ребенка... Мы ждем от Илона публичного признания своей родительской роли с Эшли, чтобы закончить необоснованные спекуляции, и Эшли верит, что Илон намерен быстро завершить заключение их соглашения в интересах благополучия и безопасности их общего ребенка», – заявил в соцсети Х представитель женщины Брайн Гликлих.Сейчас Эшли участвует в многочисленных интервью. Она заявила, что Маск намерен навсегда оставить в тайне своего 13-го ребёнка. По её словам, когда он узнал о беременности, он буквально запер её в роскошных апартаментах в престижном районе Нью-Йорка.
«Я была полностью изолирована. Не могу объяснить эту первобытную боль, которую ты чувствуешь, как мать, когда тебя спрашивают про твоего ребенка и тебе приходится лгать и нести на своих плечах этот груз и этот секрет», – рассказала девушка.
Также отмечается, что Маск не общается с предполагаемой матерью своего 13-го ребёнка. С ней связывается только его команда.
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Анастасия Чинкова