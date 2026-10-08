«Будет следить, насколько хорошо у него щетинка к щетинке лежит»: Маркони подколол Родригеза

08 октября 2026, 21:32

Маркони рассказал, каким будет Родригез в новом сезоне «Пряток»

Владимир Маркони (Фото: Instagram* / @markonivladimirrr)

Владимир Маркони с юмором представил, чем, по его мнению, будут заняты участники нового сезона шоу «Прятки» на СТС. Больше всего телеведущему досталось Тимуру Родригезу, который, как считает юморист, сейчас находится в особом романтическом настроении.





Телеведущий предположил, что вместо напряженной игры Родригез будет в первую очередь следить за собственной внешностью и думать о возлюбленной. По словам Маркони, артист сейчас переживает букетно-конфетный период, поэтому выглядит особенно воодушевленным.





«Тимур Родригез в основном будет следить за тем, насколько хорошо у него щетинка к щетинке на бороде лежит и где его набор шляп. Он будет думать только об этом и будет говорить: "Я так влюблен, так влюблен... Моя Катечка, я спою тебе свою песню..." Она будет говорить: "Я умоляю тебя, пожалуйста, не надо", он будет говорить: "Я все равно спою тебе свои песни". В общем, он, так как он в букетно-конфетном периоде, будет думать о том, как он здорово будет выглядеть», — рассказал Маркони.