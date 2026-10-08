«Будет следить, насколько хорошо у него щетинка к щетинке лежит»: Маркони подколол Родригеза
Маркони рассказал, каким будет Родригез в новом сезоне «Пряток»
Владимир Маркони с юмором представил, чем, по его мнению, будут заняты участники нового сезона шоу «Прятки» на СТС. Больше всего телеведущему досталось Тимуру Родригезу, который, как считает юморист, сейчас находится в особом романтическом настроении.
Телеведущий предположил, что вместо напряженной игры Родригез будет в первую очередь следить за собственной внешностью и думать о возлюбленной. По словам Маркони, артист сейчас переживает букетно-конфетный период, поэтому выглядит особенно воодушевленным.
«Тимур Родригез в основном будет следить за тем, насколько хорошо у него щетинка к щетинке на бороде лежит и где его набор шляп. Он будет думать только об этом и будет говорить: "Я так влюблен, так влюблен... Моя Катечка, я спою тебе свою песню..." Она будет говорить: "Я умоляю тебя, пожалуйста, не надо", он будет говорить: "Я все равно спою тебе свои песни". В общем, он, так как он в букетно-конфетном периоде, будет думать о том, как он здорово будет выглядеть», — рассказал Маркони.Не обошлось без шуток и в адрес других участников проекта. Женю Ершова телеведущий представил человеком, который после разоблачения вполне способен выдать всех ведущих, а Карине Мурашкиной приписал привычку спорить до последнего и не отступать от своей позиции.
А вот Миша Марвин, по версии Маркони, выглядит куда более безобидным участником. Телеведущий сравнил его с мягким медвежонком — так что, похоже, от каждого героя нового сезона зрителей ждут совершенно разные сюрпризы.