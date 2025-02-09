«Будет сложно»: Леонид Агутин обратился к живущей в США дочери от Варум

Леонид Агутин и Елизавета Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Певец Леонид Агутин трогательно обратился в соцсетях к живущей в Соединенных Штатах Америки дочери.
В честь 26-летия дочки исполнитель поделился в личном блоге фотографиями Елизаветы и поздравил ее с праздником.
Леонид трогательно поздравил девушку, отметив, что у него выросла очень талантливая дочь, которой они с мамой Анжеликой Варум могут гордиться.
Сейчас дочь Агутина живет в Майами, где и пытается построить музыкальную карьеру. Еще она встречается с американцем, на которого у нее серьезные намерения.
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Леонид трогательно поздравил девушку, отметив, что у него выросла очень талантливая дочь, которой они с мамой Анжеликой Варум могут гордиться.
«С днем рождения, крутышка наша! Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Любуюсь тобой. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю, ведь у них тоже есть дети. Смотрю на тебя и вижу классную девчонку, взрослого человека, бесконечно талантливую, сильную и нежную молодую женщину. Мы тебя любим и поздравляем — и тебя, и себя — с твоим рождением! Держись! Будет сложно, но интересно!» — поздравил певец дочь.
Сейчас дочь Агутина живет в Майами, где и пытается построить музыкальную карьеру. Еще она встречается с американцем, на которого у нее серьезные намерения.
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Ольга Енгалычева