«Ошибочка вышла»: бывшая Виторгана прокомментировала сообщения о свадьбе

Нино Нинидзе (Фото: Инстаграм* @ninosha13)
Недавно появились слухи о том, что экс-возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе планирует свадьбу с 33-летним Михаилом Кремером. Актриса впервые прокомментировала эту информацию.
Нино показала букет из белых тюльпанов от поклонников. В нем была записка, в которой артистку поздравили с предстоящим замужеством и новым фильмом.
Нинидзе высмеяла подарок. Похоже артистка не выходит замуж, как до этого писали журналисты.
Звезда ранее находилась в отношениях с актером Максимом Виторганом. В 2022 году появились слухи о расставании влюбленных. Сейчас бывший муж Ксении Собчак встречается с Анной Коротковой, а Нино с Михаилом Кремером.
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«Желаю невероятного счастливого нового этапа жизни во всех сферах и смыслах», — говорилось в тексте открытки.
Нинидзе высмеяла подарок. Похоже артистка не выходит замуж, как до этого писали журналисты.
«Ну как бы спасибо. Но как бы «ошибочка вышла», — обратила внимание Нино в своем Teлеграм-канале.
Звезда ранее находилась в отношениях с актером Максимом Виторганом. В 2022 году появились слухи о расставании влюбленных. Сейчас бывший муж Ксении Собчак встречается с Анной Коротковой, а Нино с Михаилом Кремером.
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Ольга Енгалычева