Солист «Технологии» Роман Рябцев задолжал по алиментам более 2 млн рублей

Роман Рябцев (фото: ВКонтакте @romanryabtsev)
Бывший солист группы «Технология» Роман Рябцев задолжал по алиментам более двух миллионов рублей. Его третья жена Наталья пояснила, что сумма предназначена для выплаты на содержание их дочери и двух детей от его первого брака.
«У Романа от первой жены Екатерины двое детей, там тоже задолженность по алиментам. 2 млн 157 тыс. рублей в базе судебных приставов – это та сумма, которую он им должен. Мне он должен около 700 тыс. рублей, то есть общая сумма долга по алиментам по всем его трем детям составляет около трех миллионов рублей», – рассказала Рябцева.Из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) следует, что у Романа Рябцева имеется несколько долгов. Большую часть из них составляют алименты. Наибольшая задолженность по исполнительному листу составляет 2,15 млн рублей.
Роман Рябцев является бывшим участником популярной в 1990-х годах группы «Технология». От первого брака у него есть две несовершеннолетние дочери и одна восьмилетняя дочь от третьей жены.
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