«Не ругаемся, просто отстаиваем свои точки зрения»: Сябитова рассказала об отношениях с Гузеевой

Роза Сябитова (Фото: Телеграм @syabitova_r)
Уже 20 лет Роза Сябитова и Лариса Гузеева работают в программе «Давай поженимся». При этом телеведущие не стали подругами, несмотря на долгие совместные съемки.
Сябитова отметила, что Гузеева сразу сказала ей, что они лишь коллеги. Это, как говорила сваха, помогло им так долго работать вместе. Бывает, что во время съемок они расходятся во мнениях, однако это не мешает творческому процессу.
Накануне сваха провела серьезный разговор с Гузеевой. Розу смущает, что артистку в Сети называют свахой, хоть она и таковой не является. После этого Лариса прислушалась к коллеге и с того момента в каждой программе поясняет роль каждой ведущей.
Сябитова подчеркнула, что ее в последнее время тоже зовут сниматься в кино. Роза не отказывается — свахе помогает совместная работа с народной артисткой, у которой постоянно можно брать «мастер-классы», говорит она.
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«Я объясняю: «Мы не ругаемся, просто отстаиваем свои точки зрения». А представляете, если бы она была моей подружкой, могла бы я ей такое сказать? Конечно же, нет», — уточнила Роза Сябитова газете «Московский Комсомолец».
Накануне сваха провела серьезный разговор с Гузеевой. Розу смущает, что артистку в Сети называют свахой, хоть она и таковой не является. После этого Лариса прислушалась к коллеге и с того момента в каждой программе поясняет роль каждой ведущей.
Сябитова подчеркнула, что ее в последнее время тоже зовут сниматься в кино. Роза не отказывается — свахе помогает совместная работа с народной артисткой, у которой постоянно можно брать «мастер-классы», говорит она.
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Ольга Енгалычева