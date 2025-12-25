Достижения.рф

«Будет сложно»: Продюсер Рудченко рассказал, что ждет Долину после решения о выселении

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певице Ларисе Долиной после скандального дела с квартирой придется искать дополнительные источники дохода. Соответствующее мнение высказал музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в разговоре с aif.ru.



По его словам, финансовые поступления к певице уменьшились. Поскольку Долина привыкла к жизни на широкую ногу, ей будет нелегко адаптироваться к новым условиям, полагает продюсер.

Рудченко утверждает, что артистка не откажется от выступлений, даже если аудитория будет небольшой, а гонорары скромными.

Напомним, что Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей этой квартиры в Хамовниках. Женщина купила её за 112 миллионов рублей у Долиной, которая стала жертвой мошенников.

Екатерина Коршунова

