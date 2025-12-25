«Жизнь коротка»: Никита Пресняков вышел на связь с философским посланием
34-летний Никита Пресняков заинтриговал подписчиков новым постом в личном блоге.
Артист опубликовал рилс с лаконичной, но многозначительной подписью, дав понять, что старается не зацикливаться на проблемах.
«Жизнь коротка, чтобы воспринимать её слишком серьёзно», — написал Никита.Публикация появилась на фоне разговоров о непростом периоде в жизни музыканта. В СМИ и соцсетях активно обсуждают слухи о финансовых трудностях Преснякова и о том, что ему якобы стало сложно обеспечивать жизнь в США. На этом фоне его отец Владимир Пресняков ранее обмолвился, что ждёт сына в России, однако позже уточнил, что не имел в виду конкретных планов возвращения.
Кроме того, прошедшее лето стало для Никиты переломным и в личной жизни: он расстался с супругой Алёной Красновой. Их брак длился почти восемь лет, а о разводе пара сообщила в августе, предпочтя не раскрывать причины. На тот момент Алёна уже находилась в России, тогда как Пресняков продолжал жить в США.