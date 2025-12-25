Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой
Актриса, телеведущая и журналистка Юлия Меньшова опубликовала в личном блоге совместные фото покойных родителей — режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. В этот день она присутствовала на церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского.
«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала Меньшова в Telegram-канале.
Прощание с Верой Алентовой запланировано на 29 декабря в Театре им. Пушкина.
