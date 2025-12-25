Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой

25 декабря 2025, 18:49

Юлия Меньшова и Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса, телеведущая и журналистка Юлия Меньшова опубликовала в личном блоге совместные фото покойных родителей — режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.





Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. В этот день она присутствовала на церемонии прощания с народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского.









«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала Меньшова в Telegram-канале.