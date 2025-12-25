Иосиф Пригожин усомнился в успехе группы «Тату», которая объявила о своем возвращении

25 декабря 2025, 18:23

Пригожин усомнился в успехе группы «Тату», которая объявила о своем возвращении

Солистки группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Елена Катина (справа) (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Летом этого года Юлия Волкова и Лена Катина сообщили о том, что некогда популярная группа «Тату» возродилась. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у группы нет будущего. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.





Пригожин с сожалением констатировал завершение эпохи группы «Тату». По его мнению, восстановить популярность одному исполнителю значительно проще, чем целой группе.





«Есть некоторые песни, которые сейчас, что называется, выстрелили, но эффекта Булановой или Кадышевой мы так и не увидели», — добавил он.