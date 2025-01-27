Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой

Анна Уколова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)
Анна Уколова снялась уже в более 130 кинокартинах. Зрители особенно ее запомнили по комедийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где она сыграла простую женщину Лидию. Однако на пути к счастью ей пришлось преодолеть немало трудностей.
О том, как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой и в чем заключается секрет ее семейного счастья, расскажет редакция «Радио 1».
О смерти во время рождения и мечте стать киллером
Анна Уколова родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновском Куйбышевской области. По словам актрисы, она родилась мертвой.
В детстве она мечтала отнюдь не о сцене и об успешной карьере актрисы, а о том, чтобы стать киллером. Эта мысль пришла Анне в голову после просмотра фильма «Леон». Девушка даже самостоятельно готовилась к этой профессии — по утрам держала полный кувшин молока и так тренировала руку, чтобы та не дрожала. Стоит отметить, что в дальнейшем Уколова получила юношеский разряд по стрельбе из мелкокалиберной винтовки лежа. По словам актрисы, в годы детства и юности она считала такую профессию — «офигенной», поскольку можно было получить большие деньги за «заказ» плохого человека.
А вот нынешнюю профессию Уколова считает не работой, а даром свыше. Раньше Анна думала, что ей не удастся стать актрисой, однако брат будущей звезды и близкие люди верили в ее талант и наставляли поступать в театральный институт, а еще лучше — отправиться за славой в Москву.
В 1996 году Уколова легко поступила в ГИТИС, хотя продолжала сомневаться в себе и думала после четвертого курса получить «настоящую» профессию — например, стать агрономом или правоохранителем. По окончании РАТИ—ГИТИС в 2000 году с отличием была принята в труппу Московского государственного «Театра Луны» под руководством Сергея Проханова, где играла в постановке «Чарли Ча».
Недолго проработав в театре, решила уйти. Примечательно, что работать в театре у Уколовой не было желания, однако остаться в Москве очень хотелось, поэтому она приняла решение все-таки поступить в Высшую школу милиции. Все изменило предложение о съемках в «Законе» от Алексея Велединского. Уколову также пригласили на пробы в сериал «Каменская 2», снимаемый режиссёром Юрием Морозом. С тех пор Анна активно снимается в кино и сериалах.
В поиске своего счастья актриса никогда не гналась за деньгами. Однажды, когда Анна еще играла в театре ГИТИСа на четвертом курсе, приметила в зале постоянного зрителя. Это был мужчина в костюме, который после пригласил Уколову для личного разговора в холл театра. Мужчина заявил, что видит в ней хорошую актрису, поэтому хочет сделать в ее развитие благотворительный взнос. Он попросил приходить Анну раз в неделю к его дому, где она будет получать от охранника конверт с деньгами.
И, действительно, каждую неделю Анна приходила со своим однокурсником за конвертом к дому неизвестного «мецената». Полученные деньги будущая артистка тратила со студентами-однокурсниками. По мнению Уколовой, «легкие деньги и тратить надо легко»
В карьере, как и в личной жизни, Анне очень повезло. С бизнесменом Сергеем Пугачевым она познакомилась в 2000 году в баре. С того дня пара вместе. В 2007 году влюбленные поженились, а спустя четыре года у них родился сын Макар.
Недавно актриса поделилась со своей аудиторией секретом счастливой семейной жизни. По ее словам, каждый день необходимо думать о том, что «ты не с мужем и отцом твоих детей, а с любимым парнем, с которым только вчера было первое свидание». Как говорит Анна, женщина всегда должна «немного поддуривать» и при этом оставаться любовницей.
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О смерти во время рождения и мечте стать киллером
Анна Уколова родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновском Куйбышевской области. По словам актрисы, она родилась мертвой.
«Меня еле откачали. На вертолете прислали донорскую кровь. Да, я помирала. Счет шел на секунды… Спасли», — рассказала Уколова в передаче «Судьба человека».
В детстве она мечтала отнюдь не о сцене и об успешной карьере актрисы, а о том, чтобы стать киллером. Эта мысль пришла Анне в голову после просмотра фильма «Леон». Девушка даже самостоятельно готовилась к этой профессии — по утрам держала полный кувшин молока и так тренировала руку, чтобы та не дрожала. Стоит отметить, что в дальнейшем Уколова получила юношеский разряд по стрельбе из мелкокалиберной винтовки лежа. По словам актрисы, в годы детства и юности она считала такую профессию — «офигенной», поскольку можно было получить большие деньги за «заказ» плохого человека.
А вот нынешнюю профессию Уколова считает не работой, а даром свыше. Раньше Анна думала, что ей не удастся стать актрисой, однако брат будущей звезды и близкие люди верили в ее талант и наставляли поступать в театральный институт, а еще лучше — отправиться за славой в Москву.
Анна Уколова (Фото: кадр из сериала «Фурцева»)
В 1996 году Уколова легко поступила в ГИТИС, хотя продолжала сомневаться в себе и думала после четвертого курса получить «настоящую» профессию — например, стать агрономом или правоохранителем. По окончании РАТИ—ГИТИС в 2000 году с отличием была принята в труппу Московского государственного «Театра Луны» под руководством Сергея Проханова, где играла в постановке «Чарли Ча».
Не хотела работать в театре
Недолго проработав в театре, решила уйти. Примечательно, что работать в театре у Уколовой не было желания, однако остаться в Москве очень хотелось, поэтому она приняла решение все-таки поступить в Высшую школу милиции. Все изменило предложение о съемках в «Законе» от Алексея Велединского. Уколову также пригласили на пробы в сериал «Каменская 2», снимаемый режиссёром Юрием Морозом. С тех пор Анна активно снимается в кино и сериалах.
Деньги не главное, но не помешают
В поиске своего счастья актриса никогда не гналась за деньгами. Однажды, когда Анна еще играла в театре ГИТИСа на четвертом курсе, приметила в зале постоянного зрителя. Это был мужчина в костюме, который после пригласил Уколову для личного разговора в холл театра. Мужчина заявил, что видит в ней хорошую актрису, поэтому хочет сделать в ее развитие благотворительный взнос. Он попросил приходить Анну раз в неделю к его дому, где она будет получать от охранника конверт с деньгами.
Анна Уколова (Фото: кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»)
И, действительно, каждую неделю Анна приходила со своим однокурсником за конвертом к дому неизвестного «мецената». Полученные деньги будущая артистка тратила со студентами-однокурсниками. По мнению Уколовой, «легкие деньги и тратить надо легко»
Личная жизнь и секрет семейного счастья
В карьере, как и в личной жизни, Анне очень повезло. С бизнесменом Сергеем Пугачевым она познакомилась в 2000 году в баре. С того дня пара вместе. В 2007 году влюбленные поженились, а спустя четыре года у них родился сын Макар.
Недавно актриса поделилась со своей аудиторией секретом счастливой семейной жизни. По ее словам, каждый день необходимо думать о том, что «ты не с мужем и отцом твоих детей, а с любимым парнем, с которым только вчера было первое свидание». Как говорит Анна, женщина всегда должна «немного поддуривать» и при этом оставаться любовницей.
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Екатерина Коршунова