Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой

Анна Уколова снялась уже в более 130 кинокартинах. Зрители особенно ее запомнили по комедийному сериалу «Ивановы-Ивановы», где она сыграла простую женщину Лидию. Однако на пути к счастью ей пришлось преодолеть немало трудностей.