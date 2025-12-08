«Тысячу раз подумала»: Клава Кока ушла из Black Star

08 декабря 2025, 13:36

Клава Кока поделилась причиной своего ухода из Black Star

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока покинула лейбл Black Star и теперь будет работать самостоятельно. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.





Певица объяснила, что решение о расставании с командой связано с желанием полностью взять ответственность за свою карьеру, при этом отношения с руководством остались теплыми.





«Я тысячу раз подумала, посомневалась. Для них я тоже родной человек. Мы прошли такой путь. Я видела, как они изменились, и самое главное — они видели, как изменилась я. Когда у вас присутствует такое большое количество воспоминаний, вы уже родные люди, в одной связке. Нам обоим страшно, конечно, больше мне, но для них это тоже такое, когда дороги расходятся, и ты не знаешь, как дальше будет», — поделилась Клава.