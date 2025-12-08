«Не хочу их компрометировать»: Буланова высказалась о пропавших танцорах

08 декабря 2025, 13:16

Татьяна Буланова не стала раскрывать истинную причину ухода своих танцоров

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова прокомментировала обсуждаемый уход своих танцоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица отметила, что слухи о якобы завышенных гонорарах не соответствуют действительности, но раскрывать истинную причину она не намерена.





«Это неправда, но я не хочу (говорить об этом), чтобы их не компроментировать», — заявила она.

«Я в процессе взятия ипотеки. Хочу, чтобы дети жили отдельно. Покупаю у застройщика на уровне котлована, у меня не так много денег. Я не могу позволить себе 120 миллионов, это только где-то в радужном сне. У меня не те гонорары, чтобы купить такую квартиру», — подчеркнула Буланова.