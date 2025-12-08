«Не хочу их компрометировать»: Буланова высказалась о пропавших танцорах
Татьяна Буланова не стала раскрывать истинную причину ухода своих танцоров
Татьяна Буланова прокомментировала обсуждаемый уход своих танцоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица отметила, что слухи о якобы завышенных гонорарах не соответствуют действительности, но раскрывать истинную причину она не намерена.
«Это неправда, но я не хочу (говорить об этом), чтобы их не компроментировать», — заявила она.При этом артистка поделилась, что сейчас занимается покупкой жилья для своих сыновей. Она призналась, что оформляет ипотеку и выбирает квартиру на ранней стадии строительства, поскольку рассчитывает только на свои доходы.
«Я в процессе взятия ипотеки. Хочу, чтобы дети жили отдельно. Покупаю у застройщика на уровне котлована, у меня не так много денег. Я не могу позволить себе 120 миллионов, это только где-то в радужном сне. У меня не те гонорары, чтобы купить такую квартиру», — подчеркнула Буланова.Певица также рассказала, что оба её сына уже состоят в отношениях, и она полностью поддерживает их выбор. Более того, артистка познакомилась с девушками и признаётся, что была бы не против вскоре стать бабушкой.