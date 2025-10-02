«Что умерло, должно уйти»: Юморист-иноагент Максим Галкин* может потерять свое имя в РФ

02 октября 2025, 00:52

RT: Иноагент Максим Галкин* может лишиться прав на товарный знак со своим именем

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* может потерять права на товарный знак своего имени. Об этом пишет RT.





Роспатент получил заявление о прекращении правовой охраны бренда «Максим Галкин*». Этот товарный знак был зарегистрирован на индивидуальное предпринимательство (ИП) артиста, которое сейчас ликвидировано.



Если ведомство удовлетворит заявление, Галкин* лишится исключительных прав на коммерческое использование своего имени. После этого любой желающий сможет зарегистрировать его бренд на себя и даже запретить прежнему обладателю пользоваться им на территории РФ.



Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Индивидуальное предпринимательство Галкина* было закрыто 18 января 2023 года по его собственному решению. Именно ликвидация ИП стала основанием для подачи заявления о прекращении охраны товарного знака.



В материале RT отмечается, что заявителем выступил президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.





«Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — объяснил логику своих действий Аронов.