«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы

Юлия Началова (фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Дочь Юлии Началовой исполнила последнее желание матери, которое та не успела реализовать при жизни.
18-летняя дочь певицы от футболиста Евгения Алдонина Вера анонсировала выход посмертного альбома матери.
Девушка также в посте в личном блоге привела фрагмент интервью, в котором Юлия Началова рассказывает о съёмках клипа к новой композиции.
Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Она умерла от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний. Ей было всего 38 лет.
Единственная дочь певицы в прошлом году с золотой медалью окончила школу и поступила во ВГИК, избрав творческий путь.
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*запрещён в РФ
«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», – заявила Вера Алдонина.Вера Алдонина (фото: Instagram* @ veraldonina)
Девушка также в посте в личном блоге привела фрагмент интервью, в котором Юлия Началова рассказывает о съёмках клипа к новой композиции.
«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“. Это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», – рассказывала тогда певица.В комментариях поклонники творчества Началовой восторженно отнеслись к новости и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода альбома скончавшейся певицы.
Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Она умерла от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний. Ей было всего 38 лет.
Единственная дочь певицы в прошлом году с золотой медалью окончила школу и поступила во ВГИК, избрав творческий путь.
Читайте также:
Яйцеклетки для ЭКО, суррогатное материнство, долги и суды: Неожиданные факты о Юлии Началовой, которой могло бы исполниться 44 года
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова