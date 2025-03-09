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«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы

Дочь Юлии Началовой анонсировала выход посмертного альбома певицы
Юлия Началова (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Юлия Началова (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Дочь Юлии Началовой исполнила последнее желание матери, которое та не успела реализовать при жизни.
18-летняя дочь певицы от футболиста Евгения Алдонина Вера анонсировала выход посмертного альбома матери.

«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», – заявила Вера Алдонина.
Вера Алдонина (фото: Instagram* @ veraldonina)

Девушка также в посте в личном блоге привела фрагмент интервью, в котором Юлия Началова рассказывает о съёмках клипа к новой композиции.

«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“. Это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», – рассказывала тогда певица.
В комментариях поклонники творчества Началовой восторженно отнеслись к новости и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода альбома скончавшейся певицы.

Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Она умерла от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний. Ей было всего 38 лет.

Единственная дочь певицы в прошлом году с золотой медалью окончила школу и поступила во ВГИК, избрав творческий путь.

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*запрещён в РФ
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«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
09 марта 2025, 12:22

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звёзды вместе почти 20 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию.
Исполнители уже не раз рассказывали свою историю знакомства. Они сблизились на одном из ледовых шоу. Алексей запал в душу бывшей солистке группы «Блестящие», но дальше подготовки к отчётным выступлениям дело не заходило.

Чумаков не сразу заметил Ковальчук. Алексей рассказывал, что в тот момент даже не задумывался о создании семьи, к тому же, тогда у него была девушка.

«Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал. А у меня тогда девушка была», – делился Чумаков в YouTube-шоу «Света вокруг света».
При этом Юлия не стала разлучницей, она и сама тогда состояла в отношениях с другим мужчиной. Когда обе пары расстались, Ковальчук и Чумаков сошлись.

Чумаков заявил, что является счастливым человеком и отцом двух дочерей. Он во всём поддерживает супругу, и даже присутствовал на её родах.

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Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»
Мария Машкова заявила, что скучает по Евгению Цыганову
09 марта 2025, 12:07

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Мария Машкова эмигрировала в США много лет назад, однако до 2022 года часто приезжала в Россию. Теперь же актриса заявляет, что в родной стране ноги её больше не будет.
39-летняя артистка разорвала общение не только с друзьями и коллегами, но и с родителями. Однако, если с мамой она изредка созванивается, то со знаменитым отцом Владимиром Машковым не контактирует совсем.

Машкова рассказала, скучает ли Родине и некогда близким людям и знакомым.

«Абстрактно по России я не скучаю, но скучаю по людям, – конечно, по конкретным. Женя Цыганов – один из них; понятно дело, моя бабушка и дедушка. Мы не виделись три года, но созваниваемся по видеосвязи», – отметила актриса, не упомянув при этом родителей.
Мария работала вместе с Евгением, поэтому о коллеге у неё остались только хорошие воспоминания.

Напомним, что Владимир Машков не раз публично призывал дочь изменить решение и вернуться в Россию, но она не послушалась.

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*запрещён в РФ
#отец
#актриса
#патриотизм
#сво
#рф
#россия
#сша
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Сарик Андреасян объявил, что никогда не пригласит в свой фильм Марата Башарова из-за его бывших жён
09 марта 2025, 11:45

Сарик Андреасян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сарик Андреасян рассказал, по каким критериям отбирает актёров в свои фильмы. Режиссёр напомнил, что Марат Башаров поднимал руку на своих бывших избранниц.
Андреасян продуктивно работает, ежегодно выпуская до пяти кинокартин. При этом режиссёр придерживается чёткой позиции при выборе актёров и не готов поступиться собственными принципами.

«Я не снимаю Марата Башарова. Не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, вспоминал, как он бьёт жён. Это помешает погрузиться в мой фильм. Вторая причина: приглашая этого артиста, я как будто бы поддерживаю его. Есть недопустимые вещи. Современный мир сделал так, что нам нужно считаться с личной жизнью человека», – отметил режиссёр.
Также Сарик добавил, что в его чёрном списке есть и другие имена. Он убеждён, что в современном мире важно тщательно оберегать свою репутацию, поскольку любой поступок непременно станет достоянием общественности. В качестве примера режиссёр привёл Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду, популярность которых, по его словам, ничего не стоит.

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Оксане Самойловой пришлось ликвидировать компанию с кулинарными рецептами из-за убытков
09 марта 2025, 11:30

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова приняла решение ликвидировать бизнес, который приносит убытки.
36-летняя жена рэпера Джигана совмещает работу и заботу о семье с четырьмя детьми. Однако далеко не все проекты бизнес-леди успешны. Сегодня выяснилось, что Самойлова решила закрыть авторское приложение с рецептами.

ООО «Антураж» Оксана открыла вместе с подругой в 2020 году. Целью приложения было научить женщин готовить ресторанные блюда в домашних условиях, в их числе «Каре ягнёнка» и «Кукурузный суп с крабом». В первый год запуска рецепты приготовления «Французского цыплёнка в вине» и «Карпаччо из лосося» принесли прибыль в 950 тысяч рублей.

Однако вскоре приложение перестало быть успешным. За последние четыре года WOW CHEF терпит значительные убытки, сумма которых достигла 1,3 миллиона рублей. Несколько дней назад Самойлова подала заявления на ликвидацию компании.

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#проекты
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Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы и иные секреты королевской семьи
09 марта 2025, 11:23

Карл III (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)

У королевской семьи появился новый повод для переживаний. Страдающий онкологией Карл III может раскрыть правду о смерти принцессы Дианы и иные семейные тайны. По информации RadarOnline, монарх, как и его мать Елизавета II, уже долгое время ведет дневниковые записи.
В числе безобидных заметок есть и волнующие откровения, которые касаются секретов правящей семьи, включая трагический уход из жизни экс-супруги Карла. Родные короля давно переживали, что эти записи могут попасть не в те руки после его ухода из жизни. Но, судя по всему, Карл сам намерен показать общественности некоторые из них.

Отмечалось, что дневниковые откровения британского монарха больше схожи с попыткой примириться с былым и найти прощение. Более всего Карла III беспокоит автокатастрофа, в которой умерла Диана. А именно — тот факт, что ее кончина окончательно и бесповоротно изменила его отношения с сыновьями Уильямом и Гарри.

«Карл отказывается брать на себя полную ответственность за смерть Дианы, но он знает, насколько несчастной сделал ее, продолжая отношения с Камиллой на протяжении многих лет. Это несчастье привело ее в объятия Доди аль-Файеда — и решило ее судьбу», — отметил собеседник издания.

Подчеркивалось, что в еще заметках британский король задокументировал свое желание, чтобы на престол после его смерти взошел принц Уильям. Инсайдер уточнил, что в дневнике король именно благословляет Уильяма на царстование, а еще якобы на вечное изгнание Гарри и его супруги Меган Маркл.

Помимо прочего, среди старых записей, по информации источника, есть сомнения Карла насчет того, действительно ли он является отцом Гарри. Напомним, что некоторое время судачили, что младшего сына принцесса Диана родила от Джеймса Хьюитта

Однако издание отмечает: в своей книге Гарри писал о разговоре с отцом по этому вопросу. Герцог Сассекский рассказывал, что монарх лишь посмеялся, услышав эти домыслы.

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