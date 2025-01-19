Дележка наследства Началовой: почему хоккеист Фролов судился с 12-летней дочерью певицы и за что получил половину квартиры

Юлия Началова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Личная жизнь певицы
Первым супругом артистки был Дмитрий Ланской, вокалист коллектива «Премьер-министр». В начале 2000-х годов они сыграли свадьбу, но их союз оказался недолгим: из-за того, что муж часто изменял, артистка решила расстаться с ним в 2004 году.
Евгений Алдонин и Юлия Началова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)
Вторым мужем Юлии Началовой стал футболист Евгений Алдонин. В 2005 году состоялось бракосочетание между спортсменом и певицей. Через год после этого радостного события в семье произошло пополнение: на свет появилась дочь, которую назвали Верой. Однако и этот союз не был долговечным: спустя пять лет супруги решили развестись.
Многие СМИ тогда писали, что причиной развода послужили отношения Началовой с хоккеистом Александром Фроловым. Стоит отметить, что спортсмен также состоял в браке и имел дочь. В 2011 году оба брака закончились разводом, и новоиспеченная пара уже не скрывала от публики совместную жизнь. В течение пяти лет Началова и Фролов вели жизнь, разделённую между двумя странами. Хоккеист проводил время на тренировках в Лос-Анджелесе, а певица строила свою карьеру в Москве. В 2016 году Юлия окончательно устала от одиночества и постоянных переездов из страны в страну и решила закончить эти отношения.
Мирно разойтись с хоккеистом не получилось
Александр Фролов (Фото: РИА Новости/ Антон Денисов)
После того как близкие Юлии Началовой вступили в наследство, выяснилось, хоккеист Александр Фролов давал деньги певице в размере 20 миллионов рублей для развития её творческой деятельности, та же для подстраховки оформила на него право собственности на половину квартиры в Москве.
Скандал вокруг этой темы начал разгораться еще при жизни Юлии Началовой. В 2018 году она сама инициировала судебное разбирательство против Фролова, утверждая, что её подпись на расписке подделана, а документы были подписаны под давлением. Более того, она заявила, что не получала от хоккеиста никаких денежных средств. Довести дело до конца артистка не успела.
Вопрос решился уже после смерти Юлии Началовой. Фролов обратился в суд с иском против 12-летней дочери певицы Веры Алдониной. Квартира в престижном жилом комплексе была поделена поровну.
И имущество получил, и жизнь устроил
В 2021 году Александр Фролов еще раз женился в США. Его избранницей стала украинка по имени Анна. После свадьбы Фролов ушел из большого спорта и не так давно обзавелся собственным бизнесом – вместе с другом открыл тренерскую школу. Всем понятно, что доходы хоккеиста резко сократились, поэтому выручка от продажи половины квартиры Началовой была бы очень кстати для развития бизнеса Фролова.
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