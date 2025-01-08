Судьба дочери Юлии Началовой. Развод родителей, смерть матери и суды из-за ее долгов

После отъезда из России имя Виторгана упоминалось лишь изредка, и то в негативном свете. Однако он вновь привлек внимание СМИ, когда появились слухи о расставании с актрисой Нино Нинидзе. Полгода назад эта новость стала настоящей сенсацией: несмотря на недавние обещания жениться на Нинидзе, их отношения закончились, не успев толком начаться. Виторган старался избегать вопросов о причинах разрыва и вскоре уехал в Израиль, чтобы восстановиться после разочарования.