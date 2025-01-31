Яйцеклетки для ЭКО, суррогатное материнство, долги и суды: Неожиданные факты о Юлии Началовой, которой могло бы исполниться 44 года

Юлия Началова (Фото: соцсети)
31 января талантливой Юлии Началовой могло исполниться 44 года. Ей предсказывали блестящее будущее на российской эстраде, но, к сожалению, она скончалась от сердечной недостаточности и заражения крови в московской больнице.
О том, как она жила Юлия и причины её смерти — в материале «Радио 1».
В 1992 году юная певица завоевала сердца зрителей, победив на конкурсе «Утренняя звезда». Эта победа открыла перед ней новые горизонты: она стала ведущей музыкальной детской передачи «Там-там новости», что позволило ей не только проявить свои таланты, но и укрепить свои позиции в мире шоу-бизнеса.
Семья Началовой вскоре переехала в Москву, где Юлия встретила свою будущую наставницу — певицу Ирину Понаровскую. Гастрольные поездки и концерты стали неотъемлемой частью её жизни, но несмотря на плотный график, она успевала совмещать творчество с учёбой в школе.
Первый альбом «Ах, школа, школа», выпущенный в 1995 году, стал знаковым событием в её карьере. В том же году Юлия приняла участие в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при, подтвердив свой статус одной из самых многообещающих артисток страны.
Образование также играло важную роль в её жизни: Юлия окончила Гнесинское музыкальное училище и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Её творческая активность была поистине впечатляющей — она выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги отмечали её трудолюбие и преданность делу, что сделало её одной из самых ярких звёзд российской эстрады.
В этом браке Началова сильно похудела, доведя свой вес до 42 килограммов и страдая от нервной анорексии. Испугавшись возможного бесплодия, она начала восстанавливать своё здоровье.
После развода Юлия пыталась найти счастье с футболистом Евгением Алдониным, от которого у неё родилась дочь. Хотя брак распался, экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения.
Третья попытка построить отношения с хоккеистом Александром Фроловым не привела к браку. Четвёртым её избранником стал правозащитник Вячеслав Кудря, с которым она начала встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он сообщил, что у них родился сын. По его словам, ранее Юлия заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребёнка выносила суррогатная мать.
После разрыва отношений спортсмен потребовал продать квартиру и вернуть долг. За несколько месяцев до своей смерти Началова подала на него в суд, утверждая, что переписала жилье под воздействием медикаментов. Судебные разбирательства завершились уже после её похорон. В 2024 году родственники Юлии выставили квартиру на продажу за 87 миллионов рублей.
Несмотря на спасение российскими врачами, у неё развилась подагра, вызывавшая сильные боли.
В марте 2019 года её экстренно госпитализировали с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги. Началову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, но лечение оказалось безуспешным. Она скончалась 16 марта 2019 года.
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Выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомыЮлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С раннего возраста её жизнь была неразрывно связана с музыкой. Под чутким руководством отца, композитора Виктора Началова, она начала заниматься вокалом едва ли не с пеленок — в два года. Дебют на сцене состоялся в пять лет, этот момент стал стартом её удивительной карьеры.
Фото: istockphoto/evgenyatamanenko
В 1992 году юная певица завоевала сердца зрителей, победив на конкурсе «Утренняя звезда». Эта победа открыла перед ней новые горизонты: она стала ведущей музыкальной детской передачи «Там-там новости», что позволило ей не только проявить свои таланты, но и укрепить свои позиции в мире шоу-бизнеса.
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Семья Началовой вскоре переехала в Москву, где Юлия встретила свою будущую наставницу — певицу Ирину Понаровскую. Гастрольные поездки и концерты стали неотъемлемой частью её жизни, но несмотря на плотный график, она успевала совмещать творчество с учёбой в школе.
Первый альбом «Ах, школа, школа», выпущенный в 1995 году, стал знаковым событием в её карьере. В том же году Юлия приняла участие в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при, подтвердив свой статус одной из самых многообещающих артисток страны.
Образование также играло важную роль в её жизни: Юлия окончила Гнесинское музыкальное училище и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Её творческая активность была поистине впечатляющей — она выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги отмечали её трудолюбие и преданность делу, что сделало её одной из самых ярких звёзд российской эстрады.
Личная жизньЛичная жизнь Юлии Началовой была полна испытаний. Её первым мужем стал экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, однако их брак продлился всего два года. По словам певицы Ирины Салтыковой, Ланской изменил Юлии.
В этом браке Началова сильно похудела, доведя свой вес до 42 килограммов и страдая от нервной анорексии. Испугавшись возможного бесплодия, она начала восстанавливать своё здоровье.
После развода Юлия пыталась найти счастье с футболистом Евгением Алдониным, от которого у неё родилась дочь. Хотя брак распался, экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения.
«Мы всё время находились на расстоянии: он был на сборах, а я — на гастролях и в студии», — рассказала артистка в интервью StarHit.
Третья попытка построить отношения с хоккеистом Александром Фроловым не привела к браку. Четвёртым её избранником стал правозащитник Вячеслав Кудря, с которым она начала встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он сообщил, что у них родился сын. По его словам, ранее Юлия заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребёнка выносила суррогатная мать.
Фото: istockphoto/Eva HM
87 миллионов рублейПосле расставания с хоккеистом Александром Фроловым Юлия Началова столкнулась с судебными тяжбами из-за четырехкомнатной квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера». Артистка отписала свою долю Фролову в качестве залога за заем в 20 миллионов рублей для сольного концерта.
После разрыва отношений спортсмен потребовал продать квартиру и вернуть долг. За несколько месяцев до своей смерти Началова подала на него в суд, утверждая, что переписала жилье под воздействием медикаментов. Судебные разбирательства завершились уже после её похорон. В 2024 году родственники Юлии выставили квартиру на продажу за 87 миллионов рублей.
Скончалась 16 марта 2019 годаПосле рождения дочери Юлия Началова перенесла неудачную маммопластику, в результате которой возникла инфекция и сепсис, приведшие к отказу почек.
Несмотря на спасение российскими врачами, у неё развилась подагра, вызывавшая сильные боли.
В марте 2019 года её экстренно госпитализировали с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги. Началову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, но лечение оказалось безуспешным. Она скончалась 16 марта 2019 года.
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Дарья Осипова