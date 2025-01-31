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Яйцеклетки для ЭКО, суррогатное материнство, долги и суды: Неожиданные факты о Юлии Началовой, которой могло бы исполниться 44 года

Юлия Началова (Фото: соцсети)

Юлия Началова (Фото: соцсети)

31 января талантливой Юлии Началовой могло исполниться 44 года. Ей предсказывали блестящее будущее на российской эстраде, но, к сожалению, она скончалась от сердечной недостаточности и заражения крови в московской больнице.
О том, как она жила Юлия и причины её смерти — в материале «Радио 1».

Выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомы

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С раннего возраста её жизнь была неразрывно связана с музыкой. Под чутким руководством отца, композитора Виктора Началова, она начала заниматься вокалом едва ли не с пеленок — в два года. Дебют на сцене состоялся в пять лет, этот момент стал стартом её удивительной карьеры.



Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В 1992 году юная певица завоевала сердца зрителей, победив на конкурсе «Утренняя звезда». Эта победа открыла перед ней новые горизонты: она стала ведущей музыкальной детской передачи «Там-там новости», что позволило ей не только проявить свои таланты, но и укрепить свои позиции в мире шоу-бизнеса.

Неудачная пластика груди, диабет, измены и 90 млн: что привело к разводу Началовой и Алдонина, и как сложилась судьба их дочери?
Неудачная пластика груди, диабет, измены и 90 млн: что привело к разводу Началовой и Алдонина, и как сложилась судьба их дочери?

Семья Началовой вскоре переехала в Москву, где Юлия встретила свою будущую наставницу — певицу Ирину Понаровскую. Гастрольные поездки и концерты стали неотъемлемой частью её жизни, но несмотря на плотный график, она успевала совмещать творчество с учёбой в школе.

Первый альбом «Ах, школа, школа», выпущенный в 1995 году, стал знаковым событием в её карьере. В том же году Юлия приняла участие в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при, подтвердив свой статус одной из самых многообещающих артисток страны.

Образование также играло важную роль в её жизни: Юлия окончила Гнесинское музыкальное училище и факультет актерского мастерства в ГИТИС. Её творческая активность была поистине впечатляющей — она выступала на сцене, снималась в кино и записывала альбомы. Коллеги отмечали её трудолюбие и преданность делу, что сделало её одной из самых ярких звёзд российской эстрады.

Личная жизнь

Личная жизнь Юлии Началовой была полна испытаний. Её первым мужем стал экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, однако их брак продлился всего два года. По словам певицы Ирины Салтыковой, Ланской изменил Юлии.

В этом браке Началова сильно похудела, доведя свой вес до 42 килограммов и страдая от нервной анорексии. Испугавшись возможного бесплодия, она начала восстанавливать своё здоровье.

После развода Юлия пыталась найти счастье с футболистом Евгением Алдониным, от которого у неё родилась дочь. Хотя брак распался, экс-супруги сумели сохранить хорошие отношения.

«Мы всё время находились на расстоянии: он был на сборах, а я — на гастролях и в студии», — рассказала артистка в интервью StarHit.

Третья попытка построить отношения с хоккеистом Александром Фроловым не привела к браку. Четвёртым её избранником стал правозащитник Вячеслав Кудря, с которым она начала встречаться в конце 2018 года. Спустя два года он сообщил, что у них родился сын. По его словам, ранее Юлия заморозила яйцеклетки для ЭКО, а ребёнка выносила суррогатная мать.

Фото: istockphoto/Eva HM

87 миллионов рублей

После расставания с хоккеистом Александром Фроловым Юлия Началова столкнулась с судебными тяжбами из-за четырехкомнатной квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера». Артистка отписала свою долю Фролову в качестве залога за заем в 20 миллионов рублей для сольного концерта.

После разрыва отношений спортсмен потребовал продать квартиру и вернуть долг. За несколько месяцев до своей смерти Началова подала на него в суд, утверждая, что переписала жилье под воздействием медикаментов. Судебные разбирательства завершились уже после её похорон. В 2024 году родственники Юлии выставили квартиру на продажу за 87 миллионов рублей.

Скончалась 16 марта 2019 года

После рождения дочери Юлия Началова перенесла неудачную маммопластику, в результате которой возникла инфекция и сепсис, приведшие к отказу почек.

Несмотря на спасение российскими врачами, у неё развилась подагра, вызывавшая сильные боли.

В марте 2019 года её экстренно госпитализировали с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги. Началову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, но лечение оказалось безуспешным. Она скончалась 16 марта 2019 года.

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#статьи
#кино
#эко
#здоровье
#певица
Невеста Лепса Аврора Киба обнялась с «Джонни Деппом» в кружевных трусах
31 января 2025, 12:36

Аврора Киба (Фото: соцсети)

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба обнялась с «Джонни Деппом» в кружевных трусиках.
Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль». Авторы публикации отметили, что молодая особа «с цигаркой».
«Пока нет рядом Григория, обнимается с Джонни Деппом. Американский актер поправился и стал похож на участника команды «Камызяки», — гласит сообщение.

Перед этим звезда мистического шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая рассказала о партнерских родах вместе со своим мужем Александром Саковым.

У пары появился сын-первенец. На видео, опубликованном в социальных сетях, родители выглядят уставшими, но счастливыми. Ознакомиться с подробностями можно в нашем материале.

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Валерий Леонтьев разбит горем после смерти композитора Герцмана

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#шоу-бизнес
#новости
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Валерий Леонтьев разбит горем после смерти композитора Герцмана
31 января 2025, 12:15

Валерий Леонтьев (Фото: соцсети)

Валерий Леонтьев вместе с супругой Людмилой Исакович разбиты горем из-за смерти председателя Союза композиторов Коми Михаила Герцмана, с которым они дружили всю жизнь, пишет «МК» со ссылкой на близких певца.
Леонтьев познакомился с Герцманом в самом начале своей карьеры. Дружили они семьями. Композитор часто бывал в гостях у певца, а жена Леонтьева любила проводить вечера в компании Герцмана в столичных театрах.

Когда состояние Герцмана стало стремительно ухудшаться, Леонтьев искал лучших врачей и даже смог договориться о лечении в одной из больниц Санкт-Петербурга. В январе композитор оказался в больнице и был в тяжелом состоянии после инсульта. Однако тогда родные верили, что Герман сможет выздороветь и отметить юбилей на сцене Театра оперы и балета. 30 января стало известно о смерти композитора. Это произошло за два дня до его 80-летнего юбилея.

Герцман был заслуженным деятелем искусств РФ. Автор мюзиклов «Кошкин дом», «Ожерелье Сюдбея», «Мальчиш-Кибальчиш», «Тайна игрушечных сердец», балетов «Войпель», «Снежная королева» и других произведений. Кроме того, Герцман написал несколько текстов для песен Леонтьева, которые стали хитами.

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«Чуть не убила»: звезда «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая о парных родах
Ирина Певчая рассказала про парные роды с мужем Александром Саковым
31 января 2025, 12:03

Ирина Певчая и Александр Саков (Фото: соцсети)

Звезды мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков родили сына-первенца. Женщина рассказала в соцсетях о том, как прошли парные роды. Процесс шокировал обоих супругов.
«…Это самый жуткий день рождения, на котором я когда-либо была. Я чуть не убила, наверное, акушерок ногой. У меня начались судороги в ногах, и я начала ими махать. А у Александра просто был шок. Еще выяснилось, что я послала акушерку. Простите меня, я этого не помню», — прокомментировала Певчая на видео.
Александр Саков не жалеет, что находился рядом с женой, несмотря на пережитый стресс. Оба новоиспеченных родителя выглядели уставшими.

Ранее сообщалось, с кем желает познакомиться турецкая актриса Ханде Эрчел.

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#мир
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#семья
#дети
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«Пора подумать о себе»: Друзья советуют Хейли Бибер бросить Джастина
31 января 2025, 11:51

Джастин и Хейли Бибер (фото: соцсети)

На днях Джастин Бибер появился на публике злым и странным. Оказалось, что он боится находиться среди посторонних и держится только благодаря супруге Хейли.
При этом окружение Хейли настоятельно рекомендует ей уйти от мужа. По данным Daily Mail, друзья считают, что Джастин приносит супруге много проблем и советуют ей уже позаботиться о себе.

«Хейли боролась с Джастином почти с самого начала брака. Его поведение порой неприемлемо. Он жутко неуравновешенный, она многое терпит», — поделился источник.

При этом издание отмечает, что Хейли надеялась, что отцовство положительно скажется на состоянии Бибера, однако этого не случилось. В настоящее время супруги пытаются развеять слухи о проблемах в браке, но напряжение между ними все равно заметно широкой публике.

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#супруги
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«Деньги крутятся постоянно»: на чем зарабатывают миллионы Джиган и Оксана Самойлова
31 января 2025, 11:43

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: соцсети)

Недавно рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой уникальный электромобиль Tesla Cybertruck стоимостью более 20 млн рублей. Звездные супруги открыто показывают свой достаток на страницах социальных сетей.
На чем зарабатывает эта семейная пара — в материале «Радио 1».

Блогерские откровения


Стоит отметить, что прежде всего, Оксана Самойлова и Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вейнштейн) занимаются блоггингом. С этого дела они получают немалый доход за рекламу на страницах своих блогов, где они открыто показывают подробности своей жизни. Иногда эти подробности являются не самыми приятными, однако из-за подобных откровений количество подписчиков у пары регулярно увеличивается.

Например, в 2020 году Джиган попал в реабилитационный центр в Майами после приема неизвестных веществ. Он поделился с фанатами информацией, что за 2 недели ему сделали 90 капельниц, и пожелал никому никогда не попадать в подобные ситуации. Позже он признался, что его спасла супруга.

Одежда и косметика


В одном из интервью Оксана Самойлова рассказывала, что ее первой работой была должность продавщицы в магазине ее матери, после чего она устроилась хостес, затем — администратором ресторана. Спустя время вместе с подругой звезда открыла свой первый бизнес — бренд одежды.

«Подруга умела шить. Первый наш бюджет был всего 20 тыс рублей. На них мы купли ткань, сами раскроили, сшили, сфотографировали готовую одежду и начали продавать через соцсеть. Спрос был сумасшедший. Потом на заработанные деньги мы открыли фабрику, стали торговать уже оптом», — вспоминает Оксана в интервью с Ляйсан Утяшевой.

В настоящее время у Самойловой есть собственный бизнес по производству косметики, который приносит ей почти миллиард рублей. Оксана также является совладелицей космологической клиники в Москве и амбассадором одного из популярных маркетплейсов.

Концерты и недвижимость


Джиган приобрел популярность после выхода песни и клипа, снятого вместе с Тимати и Богданом Титомиром в 2007 году. С этого момента его музыкальная карьера пошла в гору, и он неоднократно получал премии «Муз-ТВ» как лучший хип-хоп-исполнитель.

Главными доходами рэпера остаются его музыкальная карьера, концертная деятельность и коллаборации со звездами. По данным СМИ, гонорар Джигана за выступление начинается от 1,5 млн руб.

Кроме того, Джиган вместе с семьей участвуют в реалити-шоу. Одними из последних стали «Выжить в Дубае» и «Большое переселение».

По словам продюсера Сергея Дворцова, это не все источники доходов популярной пары. Уточняется, что семья имеет еще один бизнес — по продаже недвижимости.

«Они покупают, перепродают недвижимость, на этом зарабатывают. Деньги крутятся постоянно, находятся в обороте. Думаю, что большая часть доходов у них, в основном, оттуда, потому что эта сфера очень прибыльная, — считает он.

Вместе, несмотря на разницу в доходе


Самойлова не отрицает, что в их семье бывают периоды, когда она зарабатывает больше супруга.

«Бывает по-разному. В данный момент я зарабатываю больше, но жизнь длинная, раньше муж приносил в дом больше денег. Он делает всё возможное, чтобы двигаться вперёд, я тоже делаю, что могу», — пояснила Оксана в интервью Иде Галич.

По словам Самойловой, они с Джиганом поддерживают друг друга в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые касаются денег.

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Заставил открыть рот: Стас Костюшкин сделал откровенное признание о насилии в детстве. Кто еще из звезд стал жертвой педофилов?
31 января 2025, 11:14

Стас Костюшкин (Фото: соцсети)

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса решились поделиться травмирующими воспоминаниями о насилии, которое они пережили в детстве.
Среди жертв педофилов оказались Лена Катина, Стас Костюшкин и Манижа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Заставил её удовлетворять его рукой

Солистка группы «Тату» Лена Катина впервые рассказала о своем опыте несколько лет назад.

В 11-летнем возрасте она стала жертвой педофила, который выследил её в подъезде родного дома в Москве.

«Я заходила в подъезд и вызвала лифт. Вдруг в этот лифт влетает мужчина и говорит: "Будешь орать — будет плохо", — вспоминала певица.

Преступник вывел её на лестничную площадку и заставил снять штаны, пытаясь принудить к оральному сексу. Несмотря на уговоры девочки, он заставил её удовлетворять его рукой. Катя рассказала о произошедшем матери, они обратились в милицию, но преступника так и не нашли.

Лена Катина (Фото: соцсети)

Он достал член, засунул каждому в рот

Певец Стас Костюшкин в 2020 году поделился воспоминаниями о насилии, которому он подвергся в восемь лет.

Это случилось, когда он с друзьями играл на территории заброшенного завода в Петербурге. Мужчина заставил мальчиков лечь в ряд и совершил над ними насилие, после чего ребята договорились никому об этом не рассказывать.

«Он положил нас всех: "Каждый открыл рот!" Он достал член, засунул каждому в рот. Я еще говорил: "Зачем вы это делаете?" А я не понимаю вообще, что это, зачем это происходит», — поделился воспоминаниями Костюшкин.

Трогали за тело и гениталии

Исполнительница Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью, что в 15 лет столкнулась с насилием в метро. В час пик её несколько раз трогали за тело и гениталии.

Манижа (Фото: соцсети)

В первый раз она испытала сильный страх и не смогла ничего сделать. Подобная ситуация повторилась ещё дважды, но в третий раз Манижа нашла в себе силы оттолкнуть незнакомца.

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#страх
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#интервью
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Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым
31 января 2025, 10:20

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» турецкая актриса Ханде Эрчел заявила, что хотела бы познакомиться с творчеством российского актера Юры Борисова. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.
По ее словам, за последнее время она много слышала про Борисова. Отмечается, что российский актер по-настоящему заинтересовал Эрчел.

«Есть популярный российский актер Юрий Борисов. Я хотела бы познакомиться с его творчеством», — сказала турецкая актриса.

Напомним, в четверг, 30 января, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел впервые прилетела в РФ. Актриса посетит гала-вечер, который посвящен премьере нового фильма «Оставь эту ветру». В кинокартине она сыграла вместе с Барышем Ардучем.

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#актриса
#рф
#турция
#сериал
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Актриса Арнтгольц воссоединилась в Москве с дочерью от звезды «Солдат»
Актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась с 15-летней дочкой после разлуки
31 января 2025, 10:05

Татьяна Арнтгольц с дочерью Марией (Фото: соцсети)

Актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась в Москве с 15-летней дочерью от звезды сериала «Солдаты» Ивана Жидкова. Она опубликовала фото с Марией в социальных сетях.
«Дети дома», — подписала снимок актриса.

Уточняется, что Мария почти месяц провела с отцом на Бали.

Напомним, Арнтгольц и Жидков развелись, когда девочке было четыре года. По словам бывших супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения. В 2020 году Татьяна вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. В 2021 году у них родился сын Данила.

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#брак
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«Надеюсь, твои дети отомстят»: Садальский резко высказался о Голубкиной, которая озвучила диагнозы мамы
Садальский резко высказался о Голубкиной, которая озвучила диагнозы мамы
31 января 2025, 09:45

Мария Голубкина (Фото: соцсети)

Актриса Мария Голубкина в шоу «Звезды сошлись» призналась, что у ее матери Ларисы Голубкиной диагностировано два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона. По этому поводу резко высказался коллега Марии по актерскому цеху Стас Садальский.
73-летний артист считает, что актрисе стоило бы промолчать и не говорить на всю страну о недугах легенды советского кино Ларисы Голубкиной.

«Вот он, стакан воды на старости лет… Какая же ты гадкая, Маша! Надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку!» — прокомментировал ситуацию Садальский в своем блоге.

Стоит отметить, что недавно в СМИ появилась информация о том, что состояние 84-летней артистки резко ухудшилось.

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