«Будьте добрее!»: Ксения Бородина вместе с семьёй отметила Новый год на юге

01 января 2026, 22:46

Ксения Бородина встретила Новый год с семьёй в Таиланде

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина провела новогодние праздники в тёплых краях вместе с детьми и мужем Николаем Сердюковым.





31 декабря она опубликовала видео с моментами из 2025 года, в котором засветились её дочери — 16-летняя Маруся и 10-летняя Теона — а также родители телеведущей и супруг.





«Спасибо 2025 году. Самое главное в жизни — это здоровье близких и любовь твоей семьи. И я очень сильно люблю свою семью. Вы — самое дорогое, что у меня есть. Будьте счастливы, мои дорогие подписчики! Будьте добрее и с наступающим вас Новым годом!» — подписала Бородина публикацию.