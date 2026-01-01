«Будьте добрее!»: Ксения Бородина вместе с семьёй отметила Новый год на юге
Ксения Бородина провела новогодние праздники в тёплых краях вместе с детьми и мужем Николаем Сердюковым.
31 декабря она опубликовала видео с моментами из 2025 года, в котором засветились её дочери — 16-летняя Маруся и 10-летняя Теона — а также родители телеведущей и супруг.
«Спасибо 2025 году. Самое главное в жизни — это здоровье близких и любовь твоей семьи. И я очень сильно люблю свою семью. Вы — самое дорогое, что у меня есть. Будьте счастливы, мои дорогие подписчики! Будьте добрее и с наступающим вас Новым годом!» — подписала Бородина публикацию.Сейчас семья отдыхает в Таиланде: Ксения делится кадрами с морских прогулок с детьми и совместных выходов с новым мужем в модные рестораны.