«Нос как у Джексона»: Алина Загитова нарвалась на критику из-за откровенного образа

Фигуристку Алину Загитову сравнили с Майклом Джексоном
Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Алина Загитова опубликовала свежее видео, где предстала в откровенном образе: спортсменка позировала в корсете и капроновых колготках в ванной под популярный трендовый звук.



Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни критиковали фигуристку за чрезмерную откровенность, другие — за худобу.

Один из комментаторов даже обратил внимание на сходство Алины с Майклом Джексоном, написав про нос и цвет кожи.

Другие пользователи отмечали, что «от красоты ничего не осталось».

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

