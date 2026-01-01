«Нос как у Джексона»: Алина Загитова нарвалась на критику из-за откровенного образа
Фигуристку Алину Загитову сравнили с Майклом Джексоном
Алина Загитова опубликовала свежее видео, где предстала в откровенном образе: спортсменка позировала в корсете и капроновых колготках в ванной под популярный трендовый звук.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни критиковали фигуристку за чрезмерную откровенность, другие — за худобу.
Один из комментаторов даже обратил внимание на сходство Алины с Майклом Джексоном, написав про нос и цвет кожи.
Другие пользователи отмечали, что «от красоты ничего не осталось».
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России