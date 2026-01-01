«Попросил родить дочку»: Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребёнка
37-летняя Наталья Бардо креативно объявила о второй беременности
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг поделились радостной новостью о втором ребёнке необычным способом.
В личном блоге актриса опубликовала забавное видео: на фоне ёлки режиссёр стоит на колене и «просит» возлюбленную родить ему дочь. В следующей сцене пара появляется в праздничных нарядах, а вырез на животе платья Натальи намекает на то, что она согласилась.
«Я подумаю…» — подписала публикацию Бардо с юмором.Для пары это будет второй ребёнок — они уже воспитывают 10-летнего сына Эрика. Их отношения начались в 2015 году, спустя четыре года после того, как Вайсберг пригласил актрису на свидание. По её признанию, сначала она несколько раз игнорировала приглашения режиссёра.