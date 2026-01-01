«Попросил родить дочку»: Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребёнка

01 января 2026, 21:59

37-летняя Наталья Бардо креативно объявила о второй беременности

Наталья Бардо (Фото: Instagram* / @bardonata)

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг поделились радостной новостью о втором ребёнке необычным способом.





В личном блоге актриса опубликовала забавное видео: на фоне ёлки режиссёр стоит на колене и «просит» возлюбленную родить ему дочь. В следующей сцене пара появляется в праздничных нарядах, а вырез на животе платья Натальи намекает на то, что она согласилась.





«Я подумаю…» — подписала публикацию Бардо с юмором.