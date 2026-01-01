«Решили сбежать»: актриса Мария Кожевникова устроила срочный отдых из-за болезней детей
Мария Кожевникова спонтанно улетела с сыновьями в Дубай
Мария Кожевникова перед Новым годом отправилась в отпуск с сыновьями в Дубай.
В своём блоге многодетная мама призналась, что решение о поездке было принято буквально за день до рейса. По словам актрисы, она устала от постоянных болезней наследников и бесконечных лекарств, поэтому потребовалась «перезагрузка».
«Это мы такие уставшие, но счастливые, так как решили сбежать от всех вирусов, температур, лекарств. Вот просто психанула. <…> Честно, я даже не знаю, что побросала в чемоданы, но мне так нужна была эта перезагрузка», — поделилась Кожевникова вместе с семейным снимком.В семье актрисы и бизнесмена Евгения Васильева подрастают четверо сыновей: 11-летний Иван, 10-летний Максим, 8-летний Василий и 2-летний Александр. Примечательно, что пара обвенчалась более десяти лет назад, однако официальный брак не зарегистрирован.