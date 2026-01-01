«Решили сбежать»: актриса Мария Кожевникова устроила срочный отдых из-за болезней детей

01 января 2026, 21:36

Мария Кожевникова спонтанно улетела с сыновьями в Дубай

Мария Кожевникова (Фото: Instagram* / @mkozhevnikova)

Мария Кожевникова перед Новым годом отправилась в отпуск с сыновьями в Дубай.





В своём блоге многодетная мама призналась, что решение о поездке было принято буквально за день до рейса. По словам актрисы, она устала от постоянных болезней наследников и бесконечных лекарств, поэтому потребовалась «перезагрузка».





«Это мы такие уставшие, но счастливые, так как решили сбежать от всех вирусов, температур, лекарств. Вот просто психанула. <…> Честно, я даже не знаю, что побросала в чемоданы, но мне так нужна была эта перезагрузка», — поделилась Кожевникова вместе с семейным снимком.