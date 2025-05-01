«Будто бы я себя искусствено старю»: Розу Сябитову задела критика Ларисы Гузеевой

Роза Сябитова (Кадр из видео: Телеграм @syabitova_r)
Программа «Давай поженимся!» выходит на первом канале уже 17 лет, а её бессменными ведущими являются Роза Сябитова и Лариса Гузеева. Недавно актриса довольно критично прокомментировала стиль одежды и внешнего вида своей партнёрши по эфиру.
Сябитова опубликовала в социальных сетях снимок, сделанный в студии. Она надела на съёмки передачи белое платье с цветочным принтом. Образ дополнил широкий отложной розовый воротник. Стилисты сделали розе пышную укладку, украсив короткие каштановые волосы розовым платком. Также телеведущей сделали яркий макияж с акцентом на розовую помаду.
Роза не согласилась со своей партнёршей и коллегой, слова которой явно задели сваху. В своём телеграм-канале она предложила зрителям и подписчикам оценить данную ситуацию и определить, кто прав.
Мнения комментаторов разделились. Некоторые считают, что Сябитова прекрасно выглядит и одевается со вкусом. Другие утверждают, что Гузеева права, а одежда Розы украшена слишком большим количеством аксессуаров, от которых «глаза разбегаются». Другие в целом согласны с Ларисой, но считают, что настоящая сваха как раз и должна выглядеть «некой возрастной дамой», которая вызывает безусловное доверие.
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«Нацепила на себя маску бабушки», — не одобрила новый стиль своей соведущей Лариса Гузеева.
Роза не согласилась со своей партнёршей и коллегой, слова которой явно задели сваху. В своём телеграм-канале она предложила зрителям и подписчикам оценить данную ситуацию и определить, кто прав.
Мнения комментаторов разделились. Некоторые считают, что Сябитова прекрасно выглядит и одевается со вкусом. Другие утверждают, что Гузеева права, а одежда Розы украшена слишком большим количеством аксессуаров, от которых «глаза разбегаются». Другие в целом согласны с Ларисой, но считают, что настоящая сваха как раз и должна выглядеть «некой возрастной дамой», которая вызывает безусловное доверие.
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Александр Бойцов