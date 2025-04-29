Лариса Гузеева впервые раскрыла, о чём сожалеет в своей жизни

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV откровенно рассказала о вещах, о которых сожалеет. По её словам, её удивляют люди, утверждающие, что им не о чем жалеть.
«Я много о чём жалею. Что портила нервы своей маме, что здоровье своё губила алкоголем и сигаретами», — призналась артистка.Гузеева также рассказала, что в молодости часто шла на неоправданный риск.
«Была рисковая, лезла туда, откуда возвращаются редко. Это было такое тупое бесстрашие, это какой-то ужас. Сейчас оглядываюсь и думаю: "Это правда была я?" Об этом я очень сожалею», — сказала она.Среди прочего она отметила, что сожалеет о том, что мало читала, знает мало языков. Она призналась, что ей стоило уделить больше внимания образованию, спорту и собственному здоровью.
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