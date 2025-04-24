Стала известна сумма пенсии Розы Сябитовой

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась информацией о размере своей пенсии, которая составляет всего 18 тысяч рублей. Об этом сообщает «Kp.ru».
В интервью она отметила, что эта сумма невелика, поскольку она не является москвичкой и не имеет званий, дающих право на дополнительные надбавки.
Ведущая программы «Давай поженимся» также подчеркнула, что не рассчитывает на свою пенсию и предпочитает откладывать ее, следуя совету своей бабушки.
Ранее Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных. Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей.
До этого певец Александр Маршал рассказал, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сейчас пенсия немного увеличилась, раньше она была еще меньше. У меня небольшая пенсия, так как я переехала в Подмосковье, и, соответственно, не получаю надбавок. Кроме того, у меня нет звания народной артистки», — рассказала Сябитова.
Ведущая программы «Давай поженимся» также подчеркнула, что не рассчитывает на свою пенсию и предпочитает откладывать ее, следуя совету своей бабушки.
Ранее Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных. Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей.
До этого певец Александр Маршал рассказал, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова