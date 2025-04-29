«Хороший ужин, качественный секс»: Роза Сябитова раскрыла, как избежать измен в семейной жизни

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)
Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, как избежать измен в семейной жизни.
«Знайте одно, если муж изменил, значит, где-то в чем-то вы его не удовлетворяли. Это же можно сказать о ситуации, когда жена сходила налево. Тем не менее сохранить брак даже при таких условиях можно, если любовь еще греет сердца пары, которая позволила себе сладость увлечься другими», — сказала Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом она отметила, что мужчины часто изменяют из-за своей полигамности. Главная сваха страны призвала женщин выпускать мужчину из дома «уже удовлетворенным».
«Хороший ужин, качественный секс, общий досуг — самые простые секреты, которые минимизируют вероятность адюльтера», — уточнила Сябитова.
Однако она добавила, что все эти действия могут не уберечь от измены. В этом случае женщине стоит научиться прощать своего любимого, если он один раз позволил себе лишнего, и ни в коем случае не мстить.
По словам свахи, женщину, в отличие от мужчины, после измены будет «грызть совесть».
«Лучше стерпеть, простить, учесть все ошибки и работать дальше над своей семейной жизнью. После измены жизнь продолжается», — посоветовала телеведущая.
При этом на вопрос, изменяли ли ей когда-нибудь, Сябитова отвечать не стала.
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