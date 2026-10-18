«Будто его дед одевал»: Кирилл Нагиев показал трогательное фото со знаменитым отцом

18 октября 2026, 21:47

Актер Кирилл Нагиев посмеялся над отцовским стилем в Дубае и показал фото

Кирилл Нагиев (Фото: Instagram*/kirill_nagiev)

Сын телеведущего Дмитрия Нагиева Кирилл поделился в соцсетях трогательными семейными фотографиями. На кадрах артист запечатлён вместе с отцом на культурном мероприятии за границей. Публикацию Кирилл сопроводил ироничным комментарием.





Ранее Кирилл признавался, что всегда без колебаний встаёт на сторону своего знаменитого родителя в любых ситуациях. Наследник открыто подчёркивал огромную роль шоумена в своей судьбе, публично говорил ему о любви и добавлял, что безмерно уважает отца и всегда будет за него, что бы ни происходило вокруг.





«Два поколения, один взгляд на жизнь, косой. Папа говорит — я киваю. Я говорю — папа кивает. В итоге, кто-то чему-то научился. Но это не точно. Жалко папа одет, как будто его дед одевал», — написал Нагиев-младший.