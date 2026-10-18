«Будто его дед одевал»: Кирилл Нагиев показал трогательное фото со знаменитым отцом
Актер Кирилл Нагиев посмеялся над отцовским стилем в Дубае и показал фото
Сын телеведущего Дмитрия Нагиева Кирилл поделился в соцсетях трогательными семейными фотографиями. На кадрах артист запечатлён вместе с отцом на культурном мероприятии за границей. Публикацию Кирилл сопроводил ироничным комментарием.
Ранее Кирилл признавался, что всегда без колебаний встаёт на сторону своего знаменитого родителя в любых ситуациях. Наследник открыто подчёркивал огромную роль шоумена в своей судьбе, публично говорил ему о любви и добавлял, что безмерно уважает отца и всегда будет за него, что бы ни происходило вокруг.
«Два поколения, один взгляд на жизнь, косой. Папа говорит — я киваю. Я говорю — папа кивает. В итоге, кто-то чему-то научился. Но это не точно. Жалко папа одет, как будто его дед одевал», — написал Нагиев-младший.
Поклонники пришли в восторг от фотографий и отметили феноменальное сходство родственников. Подписчики, в частности, написали, что природа «точно дважды не отдыхала» на Нагиевых и «трудилась в поте лица», а также назвали Дмитрия красавчиком.