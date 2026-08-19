Дмитрий Нагиев снизил цены на курсы в Дубае на 30% после недобора студентов
Дмитрий Нагиев снизил цены на актёрские курсы в Дубае почти на 30% после майского недобора. Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, на ближайший однодневный интенсив записались всего два человека.
Короткий курс подешевел на 243 тысячи рублей (10 тысяч дирхамов). Двухдневный теперь стоит 292 тысячи рублей (12 тысяч дирхамов вместо 17 тысяч), недельный — 462 тысячи рублей (19 тысяч дирхамов вместо 26 тысяч). Суммарная экономия при покупке всех трёх курсов — 535 тысяч рублей (22 тысячи дирхамов).
Новые цены не принесли аншлага. На двухдневный курс записались 15 человек из 25, на недельный — примерно столько же. Однодневный интенсив заполняется хуже всего: в прошлый раз пришло пять участников при плане 8–10, теперь — только двое.
Программа почти не меняется годами. В январе дубайские интенсивы приносили Нагиеву больше 90 млн рублей в год за девять дней занятий. Весной добавился тревел-кемп в Грузии за два млн с человека, где актёр планировал появляться по видеосвязи. Теперь обновился только прайс.
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