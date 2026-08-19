Дмитрий Нагиев снизил цены на курсы в Дубае на 30% после недобора студентов

19 августа 2026, 11:13

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Дмитрий Нагиев снизил цены на актёрские курсы в Дубае почти на 30% после майского недобора. Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, на ближайший однодневный интенсив записались всего два человека.