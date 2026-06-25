Оценили стоимость недвижимости актера Дмитрия Нагиева

25 июня 2026, 14:15

Недвижимость актера Дмитрия Нагиева оценили более чем в 700 миллионов рублей

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из фильма «Колбаса» (2025)

В рубрике «По домам» — телеведущий, актер и секс-символ Дмитрий Нагиев. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».