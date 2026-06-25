Оценили стоимость недвижимости актера Дмитрия Нагиева
В рубрике «По домам» — телеведущий, актер и секс-символ Дмитрий Нагиев. Об этом пишет телеграм-канал «Звездач».
В то время как многие звезды выбирают между городской квартирой и загородным домом, артист собрал впечатляющую коллекцию элитной недвижимости. В портфолио знаменитости — апартаменты в Дубае, особняк на Новой Риге, квартира в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной и большой дом под Санкт-Петербургом. Общая стоимость объектов оценивается более чем в 700 миллионов рублей.
Апартаменты в Дубае за 300 миллионов
Самая дорогая покупка в коллекции Нагиева стала известна в 2025 году. По данным СМИ, актер приобрел апартаменты в пятизвездочном отеле на берегу Персидского залива, заплатив более 300 миллионов рублей. В распоряжении Дмитрия — три спальни, итальянская мебель премиум-класса, собственный пляж, бассейн, консьерж-сервис, клининг и круглосуточная охрана. Правда, бассейн, ресторан и лобби все же приходится делить с другими постояльцами и владельцами отеля. Однако на фоне панорамных видов на Персидский залив этот нюанс кажется незначительным.
Особняк на Новой Риге
Еще в 2014 году Нагиев приобрел готовый коттедж в элитном поселке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе. Дом площадью около 250 квадратных метров выполнен по проекту «Шампань». Внутри — несколько спален, гостиная, обеденная зона, тренажерный зал, сауна, кабинет и терраса. По актуальным рыночным предложениям, аналогичные дома в этом поселке сегодня стоят от 77 миллионов рублей.
Четырехэтажный дворец под Санкт-Петербургом
Изначально Нагиев купил недостроенный объект, а затем несколько лет фактически возводил его заново: расширил фундамент, переделал проект, сменил несколько дизайнеров и строительных бригад. В итоге появился четырехэтажный особняк площадью более 600 квадратных метров. По оценкам экспертов, подобная недвижимость в премиальных поселках сегодня может стоить более 200 миллионов рублей.
Квартира на Котельнической набережной
Есть у Нагиева и по-настоящему легендарный московский адрес — квартира в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной. Жилье артист приобрел еще в начале 90-х и с тех пор не раз обновлял интерьер. Самым известным стал ремонт спальни в программе «Идеальный ремонт»: для усиления шумоизоляции использовали мягкие панели, а потолок украсили зеркальными элементами. Сегодня квартиры в этом доме входят в число самых престижных в центре Москвы.
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