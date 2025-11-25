Shaman планирует записать совместную песню с Игорем Матвиенко

25 ноября 2025, 07:49

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, выразил желание записать совместную песню с продюсером и композитором Игорем Матвиенко. В интервью ТАСС он рассказал о своей идее.