Shaman планирует записать совместную песню с Игорем Матвиенко
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, выразил желание записать совместную песню с продюсером и композитором Игорем Матвиенко. В интервью ТАСС он рассказал о своей идее.
Мужчина отметил, что у них не было музыкального сотрудничества, несмотря на успешный старт карьеры. Он уверен, что работа над одной песней станет отличным опытом. Артист с радостью согласился бы поработать с Матвиенко в этом направлении.
SHAMAN — популярный российский певец, поэт и композитор. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных и многолетний опыт сценической деятельности. Он самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов и музыки всех своих песен.
