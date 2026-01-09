«Будто я идиот сумасшедший»: Джиган признался, что разочаровался в реалити-шоу
Джиган рассказал, что сожалеет об участии в реалити-проекте вместе с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам рэпера, он изначально рассчитывал на лёгкое и юмористическое шоу, где предстанет в образе расслабленного и ироничного героя.
Однако после выхода эпизодов артист впервые увидел, что именно говорила его жена в моменты, когда оставалась наедине с операторами. На фоне этих кадров его собственное поведение, по признанию Джигана, выглядит неоднозначно и даже странно.
Музыкант отметил, что ему было непривычно смотреть на себя со стороны и видеть такой контраст, из-за которого создаётся ощущение, будто он выглядит нелепо. При этом Джиган подчеркнул, что всегда остаётся честным и не пытается оправдываться.
