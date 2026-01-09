«Будто я идиот сумасшедший»: Джиган признался, что разочаровался в реалити-шоу

09 января 2026, 13:23

Джиган пожалел об участии в реалити с Оксаной Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган рассказал, что сожалеет об участии в реалити-проекте вместе с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».