Достижения.рф

«Будто я идиот сумасшедший»: Джиган признался, что разочаровался в реалити-шоу

Джиган пожалел об участии в реалити с Оксаной Самойловой
Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган рассказал, что сожалеет об участии в реалити-проекте вместе с Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



По словам рэпера, он изначально рассчитывал на лёгкое и юмористическое шоу, где предстанет в образе расслабленного и ироничного героя.

Однако после выхода эпизодов артист впервые увидел, что именно говорила его жена в моменты, когда оставалась наедине с операторами. На фоне этих кадров его собственное поведение, по признанию Джигана, выглядит неоднозначно и даже странно.

Музыкант отметил, что ему было непривычно смотреть на себя со стороны и видеть такой контраст, из-за которого создаётся ощущение, будто он выглядит нелепо. При этом Джиган подчеркнул, что всегда остаётся честным и не пытается оправдываться.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0