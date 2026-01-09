Дочь Даны Борисовой воссоединилась с продюсером Диброва после измены

09 января 2026, 12:53

Полина Аксёнова (Фото: Instagram* @poxenovaaa)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в своём блоге о переменах в личной жизни.





18-летняя девушка подтвердила, что снова встречается с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном. По словам Полины, решение навестить Якобсона она приняла спонтанно. Молодой человек в тот момент работал в Череповце. Наследница телеведущей заказала билеты и вылетела к нему.

«Такой вот рождественский сюрприз. Я прилетела на два дня, первый день мы полностью провалялись, проспали», — поделилась девушка.