Дочь Даны Борисовой воссоединилась с продюсером Диброва после измены
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в своём блоге о переменах в личной жизни.
18-летняя девушка подтвердила, что снова встречается с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном. По словам Полины, решение навестить Якобсона она приняла спонтанно. Молодой человек в тот момент работал в Череповце. Наследница телеведущей заказала билеты и вылетела к нему.
«Такой вот рождественский сюрприз. Я прилетела на два дня, первый день мы полностью провалялись, проспали», — поделилась девушка.Ранее дочь Даны Борисовой заявляла, что сожалеет о некоторых проведённых пластических операциях. На её мнение сильно повлиял опыт матери в этой сфере.