«Мы — королевы!»: Екатерина Гордон резко ответила критикам внешности
Екатерина Гордон опубликовала видео с отдыха, в котором предстала без макияжа и фильтров, и призналась, что никогда прежде не нравилась себе так сильно.
Юрист подчеркнула, что чувствует себя уверенно и комфортно в своём нынешнем образе.
Ранее Гордон заявляла о намерении отказаться от филлеров и выбрать естественное старение, однако, по её словам, говорить о возрасте ей пока рано. В обращении к подписчикам она отметила, что любые замечания о том, «рано» или «поздно» что-то менять, — это проявление нелюбви и давления со стороны окружающих.
Екатерина призвала жить своей жизнью, не тратить энергию на негатив и критику и напомнила, что уверенность в себе важнее чужих оценок. По её словам, на лишние комментарии просто нет времени — ведь «мы — королевы».
