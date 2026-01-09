«Мы — королевы!»: Екатерина Гордон резко ответила критикам внешности

09 января 2026, 12:02

Екатерина Гордон призвала не слушать «зануд» по поводу внешности

Екатерина Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Екатерина Гордон опубликовала видео с отдыха, в котором предстала без макияжа и фильтров, и призналась, что никогда прежде не нравилась себе так сильно.