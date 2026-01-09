«Ненавижу красные розы»: Самбурская раскритиковала показные подарки
Настасья Самбурская призналась в своём блоге, что не разделяет восторгов по поводу эффектных подарков в виде сотен красных роз.
Актриса отметила, что за красивой картинкой скрываются бытовые неудобства и лишние хлопоты.
По словам звезды «Универа», такие букеты превращают женщину в «садовника» на несколько дней и лишают элементарного комфорта — вплоть до невозможности нормально принять ванну. Самбурская подчеркнула, что не понимает стремления удивлять количеством, а не эстетикой, и считает, что куда приятнее получить просто продуманный и красивый букет.
Актриса добавила, что подобные подарки не украшают жизнь, а, напротив, отнимают время и силы, поэтому лично у неё вызывают раздражение, а не радость.
