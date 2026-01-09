«Ненавижу красные розы»: Самбурская раскритиковала показные подарки

09 января 2026, 12:57

Актриса Настасья Самбурская резко высказалась о сотнях роз

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасья Самбурская призналась в своём блоге, что не разделяет восторгов по поводу эффектных подарков в виде сотен красных роз.