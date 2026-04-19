Достижения.рф

«Буду брать из детского дома»: Григорий Лепс рассказал о будущем отцовстве

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс на пресс-конференции поделился новостями из личной жизни. Об этом сообщает Super.



Артист сообщил, что полностью отказался от алкоголя, отметив, что решение связано в первую очередь с состоянием здоровья и не было вызвано какими-то резкими переменами.

Одним из самых неожиданных заявлений стали его планы, связанные с отцовством. Певец рассказал, что уже занимается вопросом и намерен в ближайшие месяцы взять на воспитание детей из детского дома — сначала двух, а при возможности и троих. По его словам, он готов обеспечить им полноценную семью, включая оформление всех необходимых документов.

Артист добавил, что рассматривает этот шаг как важный и осознанный этап своей жизни.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0