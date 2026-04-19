«Буду брать из детского дома»: Григорий Лепс рассказал о будущем отцовстве
Григорий Лепс на пресс-конференции поделился новостями из личной жизни. Об этом сообщает Super.
Артист сообщил, что полностью отказался от алкоголя, отметив, что решение связано в первую очередь с состоянием здоровья и не было вызвано какими-то резкими переменами.
Одним из самых неожиданных заявлений стали его планы, связанные с отцовством. Певец рассказал, что уже занимается вопросом и намерен в ближайшие месяцы взять на воспитание детей из детского дома — сначала двух, а при возможности и троих. По его словам, он готов обеспечить им полноценную семью, включая оформление всех необходимых документов.
Артист добавил, что рассматривает этот шаг как важный и осознанный этап своей жизни.
