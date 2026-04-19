«Меня не хотели посадить»: Отар Кушанашвили усомнился в фото Лерчек из онкоцентра

19 апреля 2026, 16:02

Отар Кушанашвили усомнился в искренности фото блогера Лерчек из онкоцентра

Шоумен Отар Кушанашвили в эфире своей программы «Какого?!» выразил сомнение в искренности фотографий, которые блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и её избранник Луис Сквиччиарини сделали в онкологическом центре.





Кушанашвили обратил внимание, что знаменитости часто публикуют «эффектные» кадры, демонстрирующие «угасающее» состояние Лерчек. Шоумен не исключил, что такие снимки могут быть связаны с текущим уголовным делом против блогерши.



В качестве контраста журналист привёл собственный опыт: во время борьбы с раком он тоже снимал видео из больничной палаты, но делал это не ради того, чтобы вызвать жалость, а для друзей и коллег, которые о нём беспокоились.

«Скажу откровенно, меня не хотели в тюрьму посадить на тот момент. Я записывал ролики, потому что они мне говорили: «Такой-то человек беспокоится о тебе». Я записывал видео, чтобы донести до человека: я жив и здоров», — пояснил Отар.