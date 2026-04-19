Перелёт Сергея Жукова из Хабаровска в Якутск обошёлся в четыре млн
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет Bombardier за четыре миллиона рублей для перелёта из Хабаровска в Якутск. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Прямые рейсы из Хабаровска в Якутск выполняются нерегулярно — обычно один-два раза в неделю. Артист и его команда не захотели рисковать аншлагами на концертах 21 и 22 апреля в ЦСП «Триумф».
Жуков, технические специалисты и группа подтанцовки отправятся в путь на комфортабельном Bombardier. Салон такого самолёта делится на три зоны: переговорная, зона отдыха с диванами и приватная каюта. Кроме того, на борту есть кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi. Перелёт займёт около двух с половиной часов.
Ранее певец SHAMAN и Екатерина Мизулина привели охрану на концерт Татьяны Булановой.
Читайте также: