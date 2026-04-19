От предложения на льду до венчания: Карина Кросс официально закрепила отношения
Карина Кросс официально оформила отношения со своим возлюбленным — хоккеистом Марком Рудаковским. Пара прошла обряд венчания и поделилась кадрами церемонии в социальных сетях.
Судя по опубликованным видео, событие прошло в камерной и эмоциональной атмосфере. В кадре — искренние эмоции, улыбки и трогательные моменты, ставшие для пары особенными.
В подписи Карина поблагодарила избранника за любовь и отметила важность поддержки близких и родителей, подчеркнув значимость этих отношений для неё.
Их роман развивался довольно быстро: впервые о паре стало известно осенью 2025 года, а уже в марте 2026-го Марк сделал предложение прямо на стадионе во время матча КХЛ, превратив спортивное событие в романтический момент.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России