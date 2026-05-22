Сергей Жуков показал, как двухлетний сын Эван поздравил его с юбилеем
Сергей Жуков показал в соцсетях, как отпраздновал 50‑летний юбилей. Торжество началось накануне вечером с семейного ужина, где центральное место занял двухлетний сын певца Эван.
Малыш решил поздравить отца по‑своему — пропел знаменитую песню «С днём рождения тебя». Хотя Жуков с трудом разобрал слова в исполнении сына, это вызвало дружный смех за столом.
Жуков уже 18 лет счастлив в браке с Региной Бурд. Пара воспитывает четверых общих детей: 17‑летнюю Веронику, 16‑летнего Энджела, 11‑летнего Мирона и двухлетнего Эвана, который, похоже, начинает проявлять творческие способности.
У артиста также есть 25‑летняя дочь Александра от первого брака с Еленой Добындо. В настоящее время девушка проживает вместе с матерью в США.
