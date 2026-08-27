«Наивный мальчишка»: Сергей Жуков показал редкое фото с мамой в честь ее 73-летия

27 августа 2026, 19:50

Певец Жуков поздравил маму с 73-летием

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков трогательно поздравил свою мать Лилию с 73-летием. В день рождения близкого человека музыкант опубликовал в личном блоге редкие архивные снимки и проникновенное послание.





В семейной подборке есть фотографии Лилии Жуковой из разных периодов жизни — как с супругом, так и с маленьким сыном. Особый интерес у подписчиков вызвал черно-белый кадр, где будущая звезда российской эстрады запечатлен еще в младенчестве.



Лилия и Сергей Жуковы (Фото: Instagram*/sezhukov)

В своем поздравлении артист с ностальгией вспомнил забавный эпизод из детства. Он рассказал, что всегда считал маму невероятно красивой, а в юные годы, когда женщины носили пышные прически после завивки на бигуди, маленький Сережа сравнивал ее то с Аллой Пугачевой, то с Бабой-Ягой в зависимости от укладки.





«Наивный мальчишка тогда уже видел всю внутреннюю красоту своей любимой мамочки, но не мог выразить это словами. А сегодня у меня, взрослого, и слов не хватит, чтобы описать всю мою любовь к тебе!» — говорится в посте.