«Буду крошить лица»: Комиссаренко обещает бороться за свой ВНЖ любой ценой
Известный стендап-комик Слава Комиссаренко заявил о длительном ожидании вида на жительство в польской стране. Об этом он рассказал во время концерта в Варшаве «Спасибо, у меня все», запись которого есть на YouTube.
В ответ на шутливый вопрос зрителя о том, куда он уедет в случае третьей мировой войны, комик иронично отметил, что ему еще четыре года ждать документы.
Он также пошутил, что будет «крошить лица за свой ВНЖ», если ситуация осложнится. Напомним, Юрий Лоза высказался против запрета творчества иностранных агентов.
*Деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
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