«Буду крошить лица»: Комиссаренко обещает бороться за свой ВНЖ любой ценой

30 июля 2025, 11:08

Комиссаренко заявил, что долго ждал вида на жительство в Польше

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Instagram*@ slavakomissarenko)

Известный стендап-комик Слава Комиссаренко заявил о длительном ожидании вида на жительство в польской стране. Об этом он рассказал во время концерта в Варшаве «Спасибо, у меня все», запись которого есть на YouTube.