«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Анна Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов. О походе к косметологу девушка рассказала в своем блоге.
В начале этого месяца Анна впервые стала мамой. Девушка родила сына, которого назвали Марсель. После родов Заворотнюк начала активно восстанавливать фигуру и улучшать состояние кожи.
По словам Анны, она довольна результатом.
Читайте также:
Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов
Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты
«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов
*Запрещен в РФ
«Поставили диспорт в лоб. И закололи гиалуронку в кольца Венеры. Вообще не больно, остается такая страшная полоса на шее. Но она через неделю уйдет. Буду пугать прохожих», — поделилась знаменитость.
По словам Анны, она довольна результатом.
Читайте также:
Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов
Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты
«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова