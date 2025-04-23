Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*, @anna_zavorotnyuk
Весной 2025 года Анна Заворотнюк родила сына Марселя и теперь регулярно рассказывает о материнских буднях в личном блоге. Вчера девушка показала фото с прогулки с коляской. Анна надела юбку, сидящую по фигуре, чёрный топ, серый пиджак, солнечные очки и остроносые туфли.
Подписчики девушки отметили, что она прекрасно выглядит после родов, однако, как выяснилось, Заворотнюк недовольна своим видом: она мечтает сбросить ещё 10 кг.
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*запрещён в РФ.
«Красотка! И как остаться такой худой после родов?» — написала подписчица.
«Самый приятный комплимент! Но, если честно, мне ещё 10 кг надо сбросить», — ответила Анна.Пользователи соцсетей попросили Анну не худеть и заявили, что она хорошо выглядит в этом весе.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина